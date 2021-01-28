مكتب الخليل لجريصاتي: حبذا لو ترتقي الى إسداء نصائح صادقة

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل البيان التالي:



"إن الردود المتكررة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي إنما تؤكد الإفلاس السياسي والقانوني في الرد على التساؤلات المشروعة للناس المخلصين للبنان.



وإصرارا منا على عدم الإنجرار الى ما يريده الوزير جريصاتي بحرف كلام النائب الخليل عن بعده الاخلاقي والوطني، نكتفي بأن نقول للوزير جريصاتي: تعودت ان تكون مستكتبا، فبت تنسب ما فيك لغيرك، حبذا لو تمكنت من ان ترتقي الى إسداء نصائح صادقة في ما فيه خير للبنان، لا بردود عقيمة وترهات منكم فيها ما يزيد ويعمق الشرخ بين جميع الاطراف. حرام".



