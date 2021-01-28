لبنان

ميقاتي: ما تشهده طرابلس من إحتجاجات هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة

Lebanon 24
28-01-2021 | 12:35
A-
A+
Doc-P-788565-637474343343535711.jpg
Doc-P-788565-637474343343535711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف الرئيس نجيب ميقاتي لمقتل الشاب عمر طيبا ولسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين خلال الأحداث التي شهدتها طرابلس أمس، وتقدم بالتعزية من ذويه، سائلاً الله العلي القدير أن يحمي طرابلس ولبنان من كل من يريد إستغلال حاجات الناس لتنفيذ مخطط سياسي وأمني". 

وقال: "ما تشهده طرابلس من إحتجاجات هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة وسياساتها الخاطئة، وما يستفز الناس أكثر هو اللامبالاة التي تتعاطى بها السلطة مع أوجاع اللبنانيين، لكن في النهاية، المحتجون أهلنا وأبناؤنا والقوى الأمنية والعسكرية هم أشقاؤنا، وبالتالي لا يجوز أن يتحول هذا الغضب المشروع الى مواجهات بين المواطنين وعناصر القوى الأمنية الذين يتقاسمون المعاناة، لذلك على الجميع أن يتنبه الى الجهات التي تحاول حرف الاحتجاجات عن مسارها المطلبي لتحقيق مكاسب على حساب الفقراء".  

أضاف: "نحن نعمل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب أبنائنا من خلال تكثيف العمل في مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وأن تسارع الى بلسمة الجراح وتقديم ما أمكن من المساعدات، تمهيداً لخطة متكاملة فورية تترافق مع الإقفال العام وتدعم صمود اللبنانيين في منازلهم، خصوصا أنه في الوقت الذي يتلهى فيه المعنيون بالخلافات السياسية، يدخل كورونا الى كل بيت، ويضرب أرقاماً قياسية مخيفة في حالات الوفاة". 

وختم ميقاتي داعياً الجميع للتحلي بالوعي الكامل لتمرير هذه المرحلة الصعبة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من أجل حماية طرابلس التي نعمل قدر الإمكانات المتاحة على خدمة أهلنا فيها. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-01-28
15:02 | 2021-01-28
14:52 | 2021-01-28
14:44 | 2021-01-28
14:34 | 2021-01-28
14:27 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website