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لبنان
وزيرا الصحة والاعلام يطلقان المنصة الوطنية للتسجيل للقاح.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-01-2021
|
12:31
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أطلق الوزيران في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة الدكتور حمد حسن والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المنصة الوطنية للتسجيل للقاح، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة.
وأكد وزير الصحة ان "هدفنا إيصال المعلومة الحقيقة للمواطن، ونتمنى ان يتجاوب مع المبادرة الحكومية لتحقيق المناعة المجتمعية من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا".
وأعلن انه "خلال أسبوعين سيكون عدد الأسرة 300 في المستشفيات الحكومية وهذا إنجاز كبير".
وقال: "القانون الذي أنجز متطور، وهكذا لبنان يكون في المجلس التشريعي يواكب أحدث الابتكارات لحماية المجتمع"، معتبرا ان "ما أنجز على الورق من خطط لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي وهذا يتطلب التزاما من كل المرجعيات للعمل على مبدأ المساواة وخارج الاعتبارات السياسية والجغرافية والطائفية، وستعتمد وزارة الصحة المعايير المعتمدة بدقة".
عبد الصمد
من جهتها، قالت الوزيرة عبد الصمد: "الحكومة أوفت بوعدها في موضوع الشفافية وفي حق الوصول إلى المعلومات، واليوم للأسف هناك رقم كبير بعدد الإصابات في القطاعات المنتجة أي بين 20 سنة و59 سنة"، مشددة على "نشر المعلومات والوقائع بشكل صحيح، وهنا يكون خيار المواطن ان يأخذ اللقاح أم لا".
وأكدت "ان الإعلاميين هم من ضمن الأولويات في التلقيح، لان الفيروس يشكل خطرا مباشرا عليهم، ورغم ان نسبة الإصابات بين الإعلاميين لا تتخطى الـ4%، لكن إن أصيب الصحافي بالفيروس يغيب المخبر"، مشيرة الى "ان صحة المصدر مهمة جدا، ومن الضروري العودة الى مرجعيات موثوق بها، أي منظمة الصحة العالمية أو موقع الوزارة".
وأعلنت انه "سيكون هناك سلسلة لقاءات مع وسائل الإعلام لإطلاق خطة إعلامية لمواجهة جائحة كورونا".
عراجي
وشدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على دور الاعلام في توعية الناس وتشجيعهم على تلقي اللقاح". مؤكدا ان "لا أعراض جانبية مهمة للقاح، ولغاية الآن لا وفيات بسببه". وقال: "إذا وصلنا إلى 80% من التلقيح فهذا أمر مهم جدا للاقتصاد".
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