وسط "صيحات الغضب".. تشييع عمر طيبا في باب التبانة (فيديو)

شيعت مدينة طرابلس الشاب عمر فاروق طيبا الذي توفي متأثرا بجراحه بعد مواجهات ليل أمس بين المحتجين والقوى الأمنية.



انطلق موكب التشيع من منزل طيبا في باب التبانة وسط "صيحات الغضب والتنديد بالحكام والمسؤولين"الى مسجد الغرباء، حيث صلي على جثمانه، ثم ووري في الثرى في جبانة الغرباء.