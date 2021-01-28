جريصاتي يردّ على الخليل: أنتَ تعرف أنّي لم أصفِّ مصرفاً ولم ألمس مالاً حراماً!

ردّ مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق، سليم جريصاتي، على بيان المكتب الإعلامي لأمين عام كتلة "التنمية والتحرير"، النائب أنور الخليل، فقال: "الشيخ الجليل، أنتَ تعرف أنّي لم أصفِّ مصرفاً ولم ألمس مالاً حراماً ولم أستزلم ولم أشرذم ولم أتبرأ من عمل قمتُ به يوماً، علّك تستلهم".

وكان المكتب الإعلامي للنائب الخليل أصدر بياناً جاء فيه: "إن الردود المتكررة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي إنما تؤكد الإفلاس السياسي والقانوني في الرد على التساؤلات المشروعة للناس المخلصين للبنان".



وأضاف: "وإصراراً منا على عدم الإنجرار الى ما يريده الوزير جريصاتي بحرف كلام النائب الخليل عن بعده الاخلاقي والوطني، نكتفي بأن نقول للوزير جريصاتي: تعودت ان تكون مستكتبا، فبت تنسب ما فيك لغيرك، حبذا لو تمكنت من ان ترتقي الى إسداء نصائح صادقة في ما فيه خير للبنان، لا بردود عقيمة وترهات منكم فيها ما يزيد ويعمق الشرخ بين جميع الاطراف. حرام".