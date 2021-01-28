لبنان

ملف احتكار حليب الأطفال تابع.. تعميم من محافظ عكار الى البلديات

Lebanon 24
28-01-2021 | 13:26
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أصدرت بيانا أشارت فيه الى "أنه متابعة لإخبار مكافحة ملف احتكار حليب الأطفال، أصدر محافظ عكار عماد لبكي التعميم رقم 203/م.س/2021 والقاضي بتكليف البلديات وإتحاداتها بالكشف على المستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة". وقد شكرت المجموعة للمحافظ متابعته للملف.
 
من جهته، صدر عن محافظ عكار المحامي عماد لبكي تعميما الى البلديات والاتحادات البلدية جاء فيه: "بحيث وردت معلومات لدى محافظة عكار حول وجود مستودعات غذائية تحتوي على كميات كبيرة من حليب الاطفال ومتمماتها، ويقوم اصحاب هذه المستودعات باحتكارها وعدم توزيعها في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبحيث ان الاحتكار في حال ثبوته يشكل مخالفة للقوانين المرعية الاجراء. يطلب الى البلديات كافة الكشف على جميع المستودعات التي يوجد فيها حليب للاطفال والمتممات المرتبطة به، وتبيان عناوينها والكميات المحفوظة لديها وايداعها مباشرة مصلحة الاقتصاد في الشمال لاتخاذ الاجراءات اللازمة والافادة".
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