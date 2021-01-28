لبنان

أبو فاعور: جنبلاط تبرع بمولد كهربائي لمستشفى راشيا الحكومي

Lebanon 24
28-01-2021 | 13:51
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أدلى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي: "قرر قاضي الأمور المستعجلة في راشيا الرئيس محمد عويدات رد الطلب المقدم من شركة كهرباء لبنان لوقف تنفيذ القرار الصادر عنه بتأمين الكهرباء الى مستشفى راشيا الحكومي لمدة 24 ساعة وبالتالي فان الشركة باتت ملزمة هذا الامر بحكم قرار قضائي لن تنفع معه كل محاولات التحايل التقني والكيد السياسي".

وأضاف: "والى حين تنفيذ القرار تقنيا، وبعد التبرع السابق من قبل الرئيس وليد جنبلاط بمبلغ مئة الف دولار اميركي فقد تبرع ايضا بالامس الرئيس وليد جنبلاط بمولد كهربائي للمستشفى كي لا يترك المرضى عرضة للانتقام السياسي وكي لا يترك ابناء راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا عرضة للكيد".
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