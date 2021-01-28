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لبنان
الجيش: تنفيذ عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع
Lebanon 24
28-01-2021
|
13:59
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفذت وحدات من الجيش تؤازرها قوة من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع عمليات دهم لأماكن وجود مطلوبين، فأوقفت كلاً من المواطنَين (أ.م) و(ع.أ) والسوريَّين (م.غ) و(م.ع) لارتكابهم أعمالاً جرمية، وضبطت عدداً من الأسلحة الحربية وكمية كبيرة من الذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى كميات مختلفة من المخدرات والمواد المستخدمة في تصنيعها.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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