بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية مع اللواء ابراهيم وعكر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث جرى بحث للاوضاع العامة لاسيما الأمنية منها، اللواء ابراهيم غادر بعدها دون الادلاء بتصريح.كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية والامنية خلال استقباله بعد الظهر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر.