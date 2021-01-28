لبنان

تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة: لاعلان الإضراب المفتوح

Lebanon 24
28-01-2021 | 14:16
A-
A+
Doc-P-788592-637474403170541442.jpg
Doc-P-788592-637474403170541442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة، في بيان اليوم، انه "ناقش ما ورد في فذلكة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 من بنود تستهدف ضرب الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين".


واشار التجمع الى انه "ورد في ثلاث مواد منه ( 105 و106 و107 ) ما ينذر بإصرار السلطة الحاكمة على سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين، حيث تضمنت هذه المواد:

-الترويج للتعاقد الوظيفي وذلك بحرمان الموظف الجديد من التقاعد وضمه الى الضمان الاجتماعي.
- حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من كامل المعاش التقاعدي وذلك بحسم 45% منه.
- الغاء حق مكتسب منذ ثلاثة عقود لموظفي الفئة الثالثة من الاستفادة بالاستشفاء في الدرجة الاولى."

واعتبر التجمع ان "هذا غيض من فيض لما ينتظره موظفو القطاع العام من سلب لحقوقهم في ظل تراجع القدرة الشرائية لرواتبهم واجورهم الى اكثر من 80% وباعتراف من أعد مشروع هذه الموازنة، وبدل العمل على تصحيح الرواتب و الأجور، يلجأون الى اقتطاع ما تبقى من فتات الراتب بحجة الاصلاحات التي يدعونها انفاذا لتوصيات صندوق النقد الدولي وللشروط الواردة في سيدر وأخواتها".

وسأل: "ألا يكفي ما يعاني منه الشعب اللبناني من جائحة كورونا والتي لم تستطع السلطة باجراءاتها من الحد منها، حتى تطالعنا هذه السلطة بفذلكة موازنتها بجائحة من نوع آخر تصيب الموظفين والمتقاعدين في لقمة عيشهم".

وختم: "أمام هذا الواقع، المطلوب من جميع المتضررين في مختلف القطاعات الوظيفية وقفة جامعة بوجه هذه السلطة الممعنة في ضرب وسلب حقوقهم. كما يدعو التجمع موظفي الإدارة العامة إلى إعلان الإضراب المفتوح حتى إلغاء البنود 105 و106 و107 من مشروع الموازنة العامة لعام 2021".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-01-28
15:02 | 2021-01-28
14:52 | 2021-01-28
14:44 | 2021-01-28
14:34 | 2021-01-28
14:27 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website