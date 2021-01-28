توقيف مواطن في الجنوب للاشتباه بتعامله مع "إسرائيل"

داهمت عناصر أمنية منزل المواطن أ. ض. في بلدة عربصاليم الجنوبية حيث أوقفته للاشتباه فيه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وأشارت المراسلة الى أن المتهم بالعمالة يعمل ناظر في مدرسة.