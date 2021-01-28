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لبنان
القاضي منصور تسلم ملف الإدعاء على سلامة وآخرين بجرم إساءة الأمانة
Lebanon 24
28-01-2021
|
14:00
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور تسلم الملف الذي أحالته إليه النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، والمتعلق بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم.
وسيعكف منصور على دراسة الملف تمهيدا لإستدعاء المدعى عليهم والإستماع الى إفاداتهم الأسبوع المقبل.
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