كرامي: ما يحصل في طرابلس هو نتيجة 25 سنة من الإهمال.. والحل بتأليف حكومة

علّق النائب فيصل كرامي على الأحداث الأمنية التي تشهدها مدينة طرابلس منذ ايام، معتبراً أنّ ما يحصل في هو نتيجة 25 سنة من الإهمال المتعمد للمدينة واستعمالها كصندوق بريد وما وصلته طرابلس ليس مستغربا.وأكد كرامي في حديث لقناة "الجديد": "لا يمكن الطلب من الناس أن يبقوا في منازلهم من دون إعطائهم البديل والحل الآني يكمن في دفع مبلغ الـ400 ألف اليوم وأن تكون لطرابلس الحصة الأكبر منها"، مشيراً الى أنّ "عمر طيبة هو شهيد الفساد والهدر الذي حصل إلى لبنان ونتيجة فتنة الجوع التي أنزلت الشباب إلى الشارع".وأضاف: "خيروا الناس بين الجوع وكورونا وأهالي طرابلس إختاروا منذ أسابيع محاربة الجوع ومخطئ من يظن أن ما يحصل في طرابلس سيبقى محصورا في طرابلس". أمّا الحل بحسب كرامي: "الحل هو بتأليف حكومة فمن غير المقبول أن يبقى الرئيس المكلف "عم يكزدر" ورئيس الجمهورية "عم يدور على حصة".