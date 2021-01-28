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لبنان
دياب أثار مع ديل كول الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة
Lebanon 24
28-01-2021
|
15:21
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ورئيس قسم الشؤون السياسية في القوة نيراج سينغ والمعاون العسكري للجنرال ديل كول ، في حضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.
وأعلن المكتب الاعلامي في السرايا، "ان ديل كول اطلع الرئيس دياب على الوضع في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وأثار رئيس الحكومة خلال الاجتماع موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وكذلك الأعمال العدوانية الاستفزازية الذي يقوم بها العدو الإسرائيلي، سيما خطف الراعي اللبناني من داخل الأراضي اللبنانية ومحاولة خطف شقيقه واحتجاز المواشي. وطالب بوضع حد نهائي لهذه الأعمال التي تشكل خطرا ليس فقط على الجنوب فحسب بل على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا للقرار1701".
واستقبل الرئيس دياب المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه في حضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمستشار في السفارة رين نيلاند والممثلة المقيمة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي، في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري والمستشار السفير صوفان.
وتم البحث في الآلية المشتركة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي والمتعلقة بخطة التعافي والبناء والإصلاح.
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