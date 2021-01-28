المحتجون مجددا امام سرايا طرابلس.. والقوى الأمنية تواجه بالقنابل المسيلة للدموع (صور)

عاد المحتجون مجدداً الى أمام سرايا طرابلس، حيث قاموا برمي الحجارة بإتجاهها، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

وقامت القوى الامنية بالقاء قنابل مسيلة للدموع باتجاه مداخل السرايا لابعاد المتظاهرين.



الى ذلك، وصل مدى بعض القنابل المسيلة للدموع الى ساحة النور، ما أجبر عدد من المتظاهرين الى التراجع.

ومنذ الساعات الاولى على بدء الاحتجاج اليوم، دخلت ملالات الجيش الى ساحة النور.





وتشهد شوارع المدينة حالة غضب بين الشبان والمحتجين بعد استشهاد الشاب عمر طيبة خلال الاحداث التي حصلت ليل أمس بين محتجين والقوى الأمنية.