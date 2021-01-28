لبنان

بعد إطلاق النار على جندي في بعلبك.. هذا ما طالبت به عائلته

Lebanon 24
28-01-2021 | 11:32
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صدر بيان عن عائلة الرفاعي أشار إلى أن "وفدا من قيادة اللواء التاسع في الجيش اللبناني زار عائلة الجندي الشهيد طارق حسين الرفاعي، في حضور مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، منسقة تيار المستقبل المحامية ميادة الرفاعي، والمختار خالد الرفاعي.


وأضاف: "أكد وفد قيادة الجيش أن التحقيق جارٍ حتى جلاء الحقيقة، معتذرين عن عدم حضورهم مراسم تشييع الشهيد بسبب الظرف الراهن المتمثل بالوباء، كما أكد الحاضرون ثقتهم بقيادة الجيش، مع تأكيد ضرورة إظهار حق الشهيد، وإنزال أشد العقوبات بحق من يظهر التحقيق تورطه في هذه الجريمة".


وختم البيان: "نطالب بتوقيف كل من أطلق النار ومحاسبته، مع التأكيد أن أي كلام أو خبر غير صادر عن العائلة لا يمثل إلا صاحبه".
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