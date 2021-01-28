لبنان

أب يعتدي بشكل وحشي على ابنتيه القاصرتين.. والقضية تتفاعل!

Lebanon 24
28-01-2021 | 16:05
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أوعز مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات إلى فصيلة عرسال بفتح تحقيق في قضية تعرّض فتاتين لاعتداء وحشي من قبل والدهما، وذلك بعد اتصال تلقاه من الإعلامي جو معلوف أبلغه فيه عن تعرّض ابنة الـ16 عاماً مع شقيقتها التي تصغرها بعامين لاعتداء وحشي من قبل والدهما.

كما طلب القاضي بركات من فصيلة عرسال التوجه إلى منزل الفتاتين لتوقيف الوالد وحماية القاصرتَين من التعنيف والضرب، فتحركت قوى الأمن وأوقفت الوالد واستمعت بحضور المندوبة الاجتماعية عبر الإنترنت إلى إفادة القاصرتين اللتين اكدتا الضرب والتعنيف المتكرر والحرق فضلاَ عن التعنيف اللفظي وغير الأخلاقي الذي كان يحصل داخل البيت.
وكلف القاضي بركات الطبيب الشرعي الكشف على القاصرتين وإعداد تقرير طبي، على أن يتخذ القاضي قراره بوضعهما في مكان آمن لحمايتهما.
 
 
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