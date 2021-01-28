أب يعتدي بشكل وحشي على ابنتيه القاصرتين.. والقضية تتفاعل!

1- بعد أن وصلتني هذه الصور التي تظهر اعتداء وحشياً تعرضت له ابنة ال١٦ سنة وشقيقتها ابنةال١٤ سنة من قبل والدهما، اتصلنا بمدعي عام البقاع القاضي منيف بركات وارسلنا له الصور والتفاصيل فتحرك فوراَ واوعز لفصيلة عرسال فتح تحقيق والتوجه إلى المنزل لتوقيف الوالد وحماية القاصرتَين من.. pic.twitter.com/GcTjMeTHze
— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) January 28, 2021
1- بعد أن وصلتني هذه الصور التي تظهر اعتداء وحشياً تعرضت له ابنة ال١٦ سنة وشقيقتها ابنةال١٤ سنة من قبل والدهما، اتصلنا بمدعي عام البقاع القاضي منيف بركات وارسلنا له الصور والتفاصيل فتحرك فوراَ واوعز لفصيلة عرسال فتح تحقيق والتوجه إلى المنزل لتوقيف الوالد وحماية القاصرتَين من.. pic.twitter.com/GcTjMeTHze