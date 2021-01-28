بعد إنتقاده من عطالله.. جنبلاط يردّ

ردّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، على تغريدة الوزير السابق غسان عطالله.



وكتب جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" قائلاً،: "لقد سحبت الانتقاد حول تعيين "Robert Malley" من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاصا لدى ايران كي لا يفسر البعض انني التقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة".

لقد سحبت الانتقاد حول تعيين Robert Malley من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاصا لدى ايران كي لا يفسر البعض انني التقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة .⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/XvMmN3LHy5 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 28, 2021



وكان الوزير عطالله توجّه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" الى جنبلاط بالقول: "أنا قلت من فترة قصيرة إنّك عم تعيش أكبر أزمة بتاريخك وإنّك معزول من الداخل والخارج، وهيدي التغريدة، يلي سحبتها سريعاً من التداول، أكبر دليل على ذلك!!!".