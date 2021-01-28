لبنان

بعد إنتقاده من عطالله.. جنبلاط يردّ

Lebanon 24
28-01-2021 | 16:12
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ردّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، على تغريدة الوزير السابق غسان عطالله.

وكتب جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" قائلاً،: "لقد سحبت الانتقاد حول تعيين "Robert Malley" من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاصا لدى ايران كي لا يفسر البعض انني التقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة".
 
 
وكان الوزير عطالله توجّه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" الى جنبلاط بالقول: "أنا قلت من فترة قصيرة إنّك عم تعيش أكبر أزمة بتاريخك وإنّك معزول من الداخل والخارج، وهيدي التغريدة، يلي سحبتها سريعاً من التداول، أكبر دليل على ذلك!!!".
 
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