بعد إنتقاده من عطالله.. جنبلاط يردّ

لقد سحبت الانتقاد حول تعيين Robert Malley من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاصا لدى ايران كي لا يفسر البعض انني التقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة .@StateDept pic.twitter.com/XvMmN3LHy5
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 28, 2021
لقد سحبت الانتقاد حول تعيين Robert Malley من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاصا لدى ايران كي لا يفسر البعض انني التقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة .@StateDept pic.twitter.com/XvMmN3LHy5
أنا قلت من فترة قصيرة إنّك عم تعيش أكبر أزمة بتاريخك وإنّك معزول من الداخل والخارج؛ وهيدي التغريدة، يلي سحبتها سريعاً من التداول، أكبر دليل على ذلك!!! @walidjoumblatt pic.twitter.com/cKgtXZGNhm
— Ghassan Atallah (@ghassan_atallah) January 28, 2021
أنا قلت من فترة قصيرة إنّك عم تعيش أكبر أزمة بتاريخك وإنّك معزول من الداخل والخارج؛ وهيدي التغريدة، يلي سحبتها سريعاً من التداول، أكبر دليل على ذلك!!! @walidjoumblatt pic.twitter.com/cKgtXZGNhm