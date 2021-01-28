في انطلياس... توقيف شخصين لإقدامهما على ترويج المخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 28 /1/ 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة انطلياس المدعو (أ.ع) والسوري (م.أ) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها ومبلغا من المال وهواتف خلوية.



بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.