دياب استقبل شيا وبحثا في الاوضاع وتطوير العلاقات

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا.وتم البحث في الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية مع استلام الإدارة الأميركية الجديدة.

