قائد الجيش عرض علاقات التعاون بين الجيش واليونيفل مع دل كول

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، على رأس وفد مرافق، وتم تداول علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل".

