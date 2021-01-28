لبنان

قائد الجيش عرض علاقات التعاون بين الجيش واليونيفل مع دل كول

Lebanon 24
28-01-2021 | 16:25
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، على رأس وفد مرافق، وتم تداول علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل".
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قائد الجيش

لبنان

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