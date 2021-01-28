وزيرة الصحة والسكان المصرية تفقدت المستشفى الميداني المصري في بيروت: الشعب اللبناني قوي وصامد

لفتت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد بعد تفقدها المستشفى الميداني المصري في حرج بيروت، الى ان "المساعدات المقدمة من الدولة المصرية للشعب اللبناني، تتضمن حليب اطفال ومستلزمات طبية وادوية خاصة بكورونا واجهزة للرعاية المركزة".

واعتبرت ان "الشعب اللبناني قوي وصامد ويتعرض للكثير من التحديات ويثبت بعد كل تحد انه قادر على ان يعطي العالم دروسا في الصمود والبطولة. واتمنى ان ازور بيروت في المرة المقبلة بعد ان تمر جائحة كورونا بسلام"، مناشدة "كل دول العالم الوقوف الى جانب لبنان حتى يجتاز هذه المرحلة"، واوضحت ان "المستشفى الميداني المصري قدم خلال سنة خدمة مجانية لمئة الف حالة".