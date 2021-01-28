بزي: جشع التجار بشأن حليب الاطفال إخبار الى النيابة العامة

أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي، في بيان ان النائب بزي "نقل الى المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصحة، صرخة المواطنين الذين لا يجدون حليبا لأطفالهم من عمر ستة أشهر الى سنة. وللأسف جاءت الأجوبة لتدل على جشع بعض التجار وتخزينهم حليب الأطفال".

ولفت بزي الى "ان هذه الصرخة هي بمثابة إخبار الى النيابة العامة والجهات المختصة كي يبنى على الشيء مقتضاه".