بعد مصر... طائرة اغاثية من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان

أعلنت سفارة الكويت في لبنان ببيان، أن "طائرة اغاثية مرسلة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم، اهداء من الشعب الكويتي الى شقيقه اللبناني، وجرى استقبالها بإشراف السفير عبد العال القناعي ممثلا بالمستشار عبد الله الشاهين وطاقم السفارة".

وأشار القناعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الى أن "الطائرة محملة بالمساعدات الطبية والمستلزمات الصحية العاجلة المقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى الصليب الاحمر اللبناني، وفقا للاحتياجات التي وردت في القائمة التي ارسلها الصليب الاحمر الى الهلال الاحمر الكويتي".

وأكد حرص بلاده على "دعم الجهود الاغاثية والانسانية التي يبذلها الاشقاء اللبنانيون خصوصا في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

العنزي

بدوره، أوضح رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي لكونا، أن "إرسال الطائرة جاء استجابة لنداء انساني من الصليب الاحمر اللبناني لمساندة الاشقاء اللبنانيين في جهودهم في مكافحة فيروس كورونا"، مشيرا الى أن "الطائرة محملة بالاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الصحية والمواد العينية التي ستسلم بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني بصورة فورية مباشرة الى المستشفيات لدعم جهودها في مواجهة تفشي الفيروس".

وأكد "استعداد الجمعية الدائم لتقديم كل دعم انساني للاشقاء اللبنانيين لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الحرجة".

بطرس

أما منسق عمليات الاغاثة في الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس، فثمن "الاستجابة السريعة لجمعية الهلال الاحمر الكويتي"، منوها بالجهود "الانسانية الكويتية في دعم لبنان في مختلف الظروف".

ولفت الى ان "المساعدات التي تشمل اسرة واجهزة تنفس وادوية ومستلزمات طبية، ستوزع على مختلف المستشفيات اللبنانية لتعزيز إمكاناتها الطبية في مواجهة تفشي الفيروس".

وذكر البيان أن "جمعية الهلال الاحمر الكويتي تواصل جهودها الاغاثية والانسانية بالدعم والمستلزمات المتنوعة للاسر اللبنانية المحتاجة وللاجئين السوريين والفلسطينيين المتواجدين في لبنان، على مدار السنة وفي مختلف المناطق".