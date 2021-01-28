لبنان

جريمة قتل مروّعة داخل مخيم برج البراجنة!

Lebanon 24
28-01-2021 | 16:44
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن سماع إطلاق نار كثيف وأصوات قذائف داخل مخيم برج البراجنة، وذلك على خلفية مداهمة القوى الامنية الفلسطينية لمكان المدعو أ.ص، الذي قتل إبن أخيه صباح اليوم الخميس خلال إشكال وقع  داخل المخيم.
 
وبحسب المعلومات الاولية المتوفرة، فإنّ سبب الإشكال يعود للخلاف على "طيور الحمام"، حيث أنّ كل من العم وابن شقيقه الذي قتله، يملك كل منهما مجموعة من الطيور. وتقول روايات الاصدقاء والجيران أنّ أحد هؤلاء فقد عدداً من طيوره ما أدى الى تطور الاشكال، حيث قام العم باطلاق النار على ابناء شقيقه، ما أدى الى مقتل أحدهم، واصابة الثاني خطيرة.
 
ولا رواية رسمية لغايته. ويتم ارسال دعوات الى المواطنين لاخلاء الابنية المجاورة.
 
 
 
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