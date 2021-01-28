اعتذار الحريري.. الخبر مركب ومدسوس!

اكد نائب رئيس "تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش "عدم صحة الخبر المنسوب له والذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتذار الرئيس سعد الحريري، وأي اتصال لم يتم به ولم يعلق بأي شيء بهذا الخصوص، ومن الواضح ان الخبر مركب ومدسوس".