لبنان

هاشم: تكليف لجنة لادارة مستشفى خليفة بن زايد في شبعا خطوة مشكورة لاعادة تشغيله وتفعيله

Lebanon 24
28-01-2021 | 16:58
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 اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح "ان توقيع وزير الصحة على قرار تكليف لجنة لادارة مستشفى خليفة بن زايد - شبعا الحكومي، خطوة مشكورة لاعادة تشغيل وتفعيل المستشفى في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الدقيقة التي يمر بها وطننا"، وقال:"لن نتوقف عند اي تفصيل لان ما يهمنا هو ان تاخذ اللجنة بدورها وان تضع أمامها مصلحة الناس ويكون هذا الصرح الصحي في خدمة أبناء المنطقة وكل محتاج للخدمات الطبية والصحية وفي اسرع وقت، لان المستشفى اصبح في عهدة اللجنة والتي عليها وضع خطة استثنائية لاعادة العمل سريعا والاطلاع على الواقع التقني للمعدات بعد توقف سنوات من دون تشغيلها".

وأشار هاشم الى انه بحث مع وزير الصحة في قرار متطلبات تفعيل المستشفى، شاكرا له "اصداره قرارا بتشكيل لجنة مستشفى الشيخ خليفة بن زايد شبعا الحكومي ليكون حاضرا في مواكبة الواقع الصحي لابناء المنطقة"، وقال:" اتفقنا مع معاليه على تأمين مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية كسلفة تشغيلية لتكون اساس خطة اعادة تشغيل وتفعيل المستشفى حيث هناك مهام استثنائية صحية في ظل وباء كورونا وارتفاع الاصابات وتقديم كل الخدمات الاساسية لابناء المنطقة. وأبدى الوزير حرصه على متابعته لكل الخطوات لانطلاقة مطلوبة وفي اسرع وقت وان الوزارة ستبقى على التزاماتها لخدمة اهلنا في منطقة العرقوب والجنوب".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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