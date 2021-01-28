لبنان

الخليل: كل ما سيق في ردود جريصاتي محض افتراء وغير صحيح

Lebanon 24
28-01-2021 | 17:30
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 صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أنور الخليل: "يأسف المكتب الاعلامي للسجال القائم مع مستشار رئاسة الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، والذي لا يمكن فصله عن نمط ومستوى الردود التي دأب المستشار اعتمادها لحرف اي كلام موجه من النائب الخليل لفخامة الرئيس، شارحا بالحقائق والوقائع الأوضاع المأسوية التي وصل اليها لبنان، مرتكزا بذلك على واجبه الدستوري والوطني والأخلاقي.

ويهم المكتب الإعلامي ان يؤكد ان كل ما سيق في ردود الوزير جريصاتي على النائب الخليل محض افتراء وغير صحيح كالتي اعتدناها في فتاوى مستشار الرئاسة الاولى.

إن المكتب الاعلامي يؤكد رفض النائب الخليل الإنجرار الى سجالات شخصية، آملا أن يصرف الوزير جريصاتي وقته الثمين فيما هو أجلّ وأنفع لرئاسة الجمهورية ومصلحة لبنان. عله يهتدي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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