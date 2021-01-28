حاولوا السفر لدولة اوروبية عبر المطار لتقديم لجوء سياسي.. هكذا كان مصيرهم

أوقف الأمن العام 6 عراقيين كانوا يحاولون السفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مبنى الطيران العام في المطار بواسطة طائرة خاصة، في محاولة لتقديم لجوء سياسي، بشكل مخالف للقواعد الشرعية والقانونية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.