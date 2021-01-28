لبنان

حاولوا السفر لدولة اوروبية عبر المطار لتقديم لجوء سياسي.. هكذا كان مصيرهم

Lebanon 24
28-01-2021 | 17:55
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 أوقف الأمن العام 6 عراقيين كانوا يحاولون السفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مبنى الطيران العام في المطار بواسطة طائرة خاصة، في محاولة لتقديم لجوء سياسي، بشكل مخالف للقواعد الشرعية والقانونية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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