التوتر يرتفع في طرابلس.. المواجهات مستمرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية

تشهدُ ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) في طرابلس توتراً كبيراً، إذ اندلعت مواجهات ضارية بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.



ومع هذا، فقد ارتفع منسوب التوتر في محيط السرايا الحكوميّة في المدينة، خصوصاً عندما عمد عددٌ من المتظاهرين هناك إلى إطلاق قنابل المولوتوف باتجاه المبنى.



ووفقاً للمعلومات، فقد سقط عددٌ من الجرحى في صفوف المحتجين جراء اصابتهم بالرصاص المطاطي الذي أطلقته القوى الأمنية، وقد بلغ عددهم 12 بحسب الصليب الأحمر.