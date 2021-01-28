دياب استقبل وفدا من اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية... قانون الدولار الطالبي الحاضر الأبرز

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم الشيخ جهاد العبدالله، إيلي فريحة، نايف غيث، ربيع كنج، عبير يحيى، محمد العبدالله، رياض خوري وأسعد الظاهر، في حضور الوزير شربل وهبة والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واطلع دياب من الوفد على واقع الطلاب في الخارج في ظل عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي. وطالب الوفد ب"المساعدة في إلزام المصارف تطبيق هذا القانون". ووعد دياب بمتابعة الموضوع ومعالجته مع المعنيين.