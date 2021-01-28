اعتصام في رياض الصلح احتجاجاً على تردي الأوضاع

نفذت قيادة بيروت الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية بساحة رياض الصلح.





وحمل المحتجون "الحكومة مسؤولية انهيار القطاع الصحي"، معتبرين "أن طرابلس عرت السلطة في ليلتين فقط"، منتقدين "قرار الإغلاق الكامل، في ظل غياب أي خطة دعم للمواطنين"، داعين إلى "ضرورة التحرك في كل المناطق".





وألقى الدكتور خليل سليم كلمة باسم المحتجين أشار فيها إلى أن "الاعتصام اليوم هو للتضامن مع المواطنين الذين انتفضوا ضد الجوع والفقر والانهيار، كما أنه احتجاجا على سياسة القمع والضرب وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

وتحدث سليم عن "الشهيد الذي سقط بالأمس".