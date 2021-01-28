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لبنان
68 حالة وفاة جراء كورونا في لبنان... وهذا هو عدد الإصابات
Lebanon 24
28-01-2021
|
19:06
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و68 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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