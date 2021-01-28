ضربُ وسلب على طريق مستشفى رياق - علي النهري.. هذا ما حصل

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة "BMW" على التعرض بالضرب لمواطن على طريق مستشفى رياق - علي النهري، وقاموا بسلبه راتبه الذي كان قد سحبه من احدى الصرافات الآلية الموجودة في المحلة.