لبنان

ضربُ وسلب على طريق مستشفى رياق - علي النهري.. هذا ما حصل

Lebanon 24
28-01-2021 | 19:14
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة "BMW" على التعرض بالضرب لمواطن على طريق مستشفى رياق - علي النهري، وقاموا بسلبه راتبه الذي كان قد سحبه من احدى الصرافات الآلية الموجودة في المحلة.
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سلب

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