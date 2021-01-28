لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة: المواد الواردة في مشروع الموازنة مجحفة

Lebanon 24
28-01-2021 | 19:42
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شجبت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، "ما ورد في مشروع الموازنة من مواد مجحفة تتضمن: خفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية (المادة 105 من الموازنة العامة)، حرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة ويعامل معاملة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا ما يفتح باب التعاقد الوظيفي (المادة 106)، حرمان ورثة الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادة 107)، وتمديد فترة منع الموظف من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة على التقاعد (المادة 99)".

وطالبت الرابطة بـ"تصحيح الرواتب في مشروع الموازنة، بما يتناسب مع انهيار قيمتها الشرائية"، داعية إلى "إقفال الإدارات العامة الاثنين والثلثاء في 1 و2 شباط على أن تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة، في ظل الظروف الاستثنائية لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقا للمستجدات".
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