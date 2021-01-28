جرحى في صفوف عناصر قوى الأمن والمتظاهرين.. المواجهات مستمرة في طرابلس

تستمرّ المواجهات في طرابلس بين المحتجين والقوى الأمنية، وقد أفادت المعلومات عن سقوط جريحين في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي في سرايا طرابلس بسبب إلقاء قنبلتين داخل المبنى.

ووفقاً لمراسل "لبنان24"، فقد أقدم محتجون على رمي المفرقعات النارية باتجاه مبنى السرايا، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيام المحتجين بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على العناصر الأمنية المولجة لحماية المبنى.

إلى ذلك، عمدت العناصر الامنية الى اطلاق قنابل المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه لابعاد المحتجين عن السور والباب الخارجي للسرايا باتجاه ساحة النور.





وارتفع عدد الإصابات جرّاء الإصابات في طرابلس بين القوى الأمنية والمحتجين إلى 41 نقل 3 منهم إلى المستشفيات، بينما تمّ اسعاف الآخرين ميدانياً.

ومع هذا، تستمر الإحتجاجات في ساحة النور وسط رمي الزجاجات الحارقة والقنابل المسيلة للدموع، في وقتٍ ينفذ الجيش فيه انتشاراً في منطقة التل والاسواق الداخلية في طرابلس لحماية الاملاك العامة ومنعاً لحصول أي خلل امني.

وأفاد الصليب الاحمر اللبناني عن اصابة مسعف في أحد الشوارع المحيطة بساحة النور أثناء المواجهات.