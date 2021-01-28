لبنان

عبد الصمد تعلّق على واحد من "أشد الأوبئة فتكاً"... من قصدت؟

Lebanon 24
28-01-2021 | 20:42
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غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد عبر "تويتر": الوباء المعلوماتي وعدوى نشر الأخبار الزائفة والمضلّلة وتحريف الحقائق عمداً أو عن غير قصد قد يكون من أشد الأوبئة فتكاً.
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