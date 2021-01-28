"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل

وقع اشكال بين آل شومان وآخرين بعد محاولتهم سرقة احد المنازل في سرعين التحتا.

وشهدت المنطقة إطلاق نار كثيف بالأسلحة النارية الرشاشة، وقد ناشد الأهالي الجيش بالتدخّل.