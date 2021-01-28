لبنان

"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:09
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وقع اشكال بين آل شومان وآخرين بعد محاولتهم سرقة احد المنازل في سرعين التحتا.

وشهدت المنطقة إطلاق نار كثيف بالأسلحة النارية الرشاشة، وقد ناشد الأهالي الجيش بالتدخّل. 
 

 

 

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