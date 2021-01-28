لبنان

شهيب: إنه "عهد جهنم"

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:22
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غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب عبر "تويتر":" ‏نطق فصدق. التمديد حاجة وضرورة وواجب. حاجة لإستمرار ضبط الحدود والمعابر، ودعم المحروقات والدواء ورغيف الخبز وضرورة لمزيد من لوائح التجنيس تعويضا للهجرة وكابوس كورونا وواجب لاستمرار حماية الاقتصاد وثبات سعر العملة، وتدفق النفط ووفرة الكهرباء. انه عهد"جهنم".. قال تمديد!".
 
 
 
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