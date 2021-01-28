شهيب: إنه "عهد جهنم"

غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب عبر "تويتر":" ‏نطق فصدق. التمديد حاجة وضرورة وواجب. حاجة لإستمرار ضبط الحدود والمعابر، ودعم المحروقات والدواء ورغيف الخبز وضرورة لمزيد من لوائح التجنيس تعويضا للهجرة وكابوس كورونا وواجب لاستمرار حماية الاقتصاد وثبات سعر العملة، وتدفق النفط ووفرة الكهرباء. انه عهد"جهنم".. قال تمديد!".