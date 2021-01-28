عون طلب اجتماع مجلس الامن المركزي لدرس الأوضاع الأمنية

أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية، وفي ضوء ما تنتهي اليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يصار الى اجراء اللازم ويبنى على الشيء مقتضاه.