بعدما قتل ابن أخيه في برج البراجنة... القاتل "المتوحش" ينتحر

أقدم أبو أمجد صالح على الإنتحار منذ دقائق وذلك بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوة الامنية المشتركة في مخيم برج البراجنة.

وكان صالح قام صباح اليوم بقتل ابن أخيه في المخيم.

واشارت المعلومات أن القاتل مروج للمخدرات.