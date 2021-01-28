امرأة مستلقية على رصيف مستشفى الحريري (فيديو)

نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو تظهر إحدى المرضى التي قالت إنها مصابة بكورونا مستلقية على رصيف جانب مستشفى الحريري.

وعلى ذمة الرجل الذي يسمع صوته في الفيديو، فإن مستشفى الحريري لم يستقبلها.