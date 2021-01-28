لبنان

امرأة مستلقية على رصيف مستشفى الحريري (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2021 | 22:30
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو تظهر إحدى المرضى التي قالت إنها مصابة بكورونا مستلقية على رصيف جانب مستشفى الحريري.
 
وعلى ذمة الرجل الذي يسمع صوته في الفيديو، فإن مستشفى الحريري لم يستقبلها.
 
 
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مستشفى الحريري

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