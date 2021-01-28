الخراب يطال بلدية طرابلس.. ملفات تحترق والمبنى يشتعل! (فيديو)

أفاد مراسل "لبنان24" في الشمال أنّ عدداً كبيراً من المحتجين انسحبوا من ساحة النور بعد انتشار الجيش، وتوجهوا نحو بلدية طرابلس، حيث جرى رمي الحجارة باتجاه المبنى وقنابل حارقة أدت إلى اشتعال العديد من الغرف فيه.









ووفقاً للمعلومات، فقد تمكّن المحتجون أيضاً من الدخول إلى مركز شرطة بلدية طرابلس وجرى العبث بالمكان.

وبحسب مراسل "لبنان24"، فقد قام عددٌ من الشبان ببعثرة الملفات داخل مبنى البلدية وقاموا برميها خارج البلدية وحرقها في الشارع.





وشهد شارع البلدية حالات شغب، وقد قام محتجون بتكسير سيارات متوقفة في المكان، وقد توجّه الجيش إلى المحلّة.