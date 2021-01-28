وزيرا العدل والصحة بصدد إتخاذ تدابير قانونية وإدارية فورية بحق المستشفيات المقصرة

أجرى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، بعد بث إحدى القنوات التلفزيونية تقارير تتضمن ابتزازا مكشوفا وارتكابات وتقصيرا لعدد من المستشفيات بحق المرضى، اتصالا بوزيرة العدل لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية بحق أي مستشفى حكومي أو خاص يرفض استقبال أي مريض تحت أي حجة او ذريعة.واعاد وزير الصحة التأكيد أنه لن يتهاون مع أي مستشفى يرفض أو يتردد في أداء واجبه وسيخضع للتحقيق والتدقيق المعلومات والفيديوهات التي يتم تداولها بهدف وقف المخالفات وضمان حق المرضى.