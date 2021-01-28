يمق: إحراق مبنى البلدية هو إحراق لطرابلس ونطالب المعنيين بكشف الملابسات

أشار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ"الجديد" أن عددا من المحتجين "منعوا سيارات الإطفاء من الوصول الى مبنى البلدية التي لها نصف ساعة تحترق، والان وصلت اول سيارة تابعة للدفاع المدني"، مشيراً إلى أن ما حصل "جريمة كبرى بحق طرابلس ومن قام بهذه الجريمة ليسوا من اهلها".

وقال يمق: "لم نكن نتوقع أن يحصل ما يحصل داخل بلدية طرابلس، والظاهر ان البلدية أحرقت بالكامل"، لافتاً إلى أن "الكل تأخر بالوصول الى مبنى البلدية من جيش الى قوى امنية وهذا عمل جبان، واحراق مبنى البلدية هو احراق لطرابلس، ومن المستحيل القول عن هؤلاء ثوّار".

وأضاف: "لقد احترقت العديد من الملفات وعلى الجهات المختصة كشف ما يجري في المدينة منذ الاثنين إلى اليوم".