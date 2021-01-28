إخماد الحريق في بلدية طرابلس والجيش يوقف عدداً من الأشخاص

تمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق الذي اندلع في بلدية طرابلس، وتعمل الفرق على تبريد مبنى البلدية منعاً لاشتعال النيران مجدداً، في حين ان الاضرار المادية جسيمة جداً.وعلى خلفية أعمال الشغب التي حصلت اليوم في طرابلس تمكن الجيش من توقيف عدد من الأشخاص ويعمل على ملاحقة الآخرين، حيث يقوم بتينفيذ دوريات مؤللة في عدد من شوارع التل والزاهرية والثقافة وعزمي.وكان عدد من المحتجين تمكنو من الدخول إلى مبنى البدية وقاموا بحرقها، كما عمدوا إلى بعثرة الملفات ورميها خارج البلدية وحرقها في الشارع.إلى جانب ذلك، وصلت مجموعة من المحتجين إلى مخفر السويقة طرابلس وقامت برمي الحجارة باتجاهه مع محاولة خلع الباب الرئيسي، وحاولت مجموعة أيضا أن تقتحم جامعة العزم في طرابلس بعد خلع البوابة الرئيسيّة، كما وصل المحتجون إلى مبنى وزارة المالية في طرابلس وحاولوا تكسير مدخل المبنى والدخول إليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك اثر وصول الجيش الى المكان.