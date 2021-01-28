لبنان

إخماد الحريق في بلدية طرابلس والجيش يوقف عدداً من الأشخاص

Lebanon 24
28-01-2021 | 23:56
A-
A+
Doc-P-788767-637474760081030369.jpg
Doc-P-788767-637474760081030369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق الذي اندلع في بلدية طرابلس، وتعمل الفرق على تبريد مبنى البلدية منعاً لاشتعال النيران مجدداً، في حين ان الاضرار المادية جسيمة جداً.

وعلى خلفية أعمال الشغب التي حصلت اليوم في طرابلس تمكن الجيش من توقيف عدد من الأشخاص ويعمل على ملاحقة الآخرين، حيث يقوم بتينفيذ دوريات مؤللة في عدد من شوارع التل والزاهرية والثقافة وعزمي.

وكان عدد من المحتجين تمكنو من الدخول إلى مبنى البدية وقاموا بحرقها، كما عمدوا إلى بعثرة الملفات ورميها خارج البلدية وحرقها في الشارع.

إلى جانب ذلك، وصلت مجموعة من المحتجين إلى مخفر السويقة طرابلس وقامت برمي الحجارة باتجاهه مع محاولة خلع الباب الرئيسي، وحاولت مجموعة أيضا أن تقتحم جامعة العزم في طرابلس بعد خلع البوابة الرئيسيّة، كما وصل المحتجون إلى مبنى وزارة المالية في طرابلس وحاولوا تكسير مدخل المبنى والدخول إليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك اثر وصول الجيش الى المكان.



لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-01-29
08:16 | 2021-01-29
07:50 | 2021-01-29
07:39 | 2021-01-29
07:13 | 2021-01-29
07:03 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website