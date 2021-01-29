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Lebanon 24
29-01-2021 | 00:06
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تهتم الأجهزة الأمنية بمعرفة الجهات التي بادرت إلى استخدام المولوتوف، وقنابل من أحجام صغيرة في مواجهات الشمال، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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