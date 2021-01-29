مقايضة رفع الحظر عن تشكيل الحكومة برفع العقوبات عن باسيل

قالت مصادر متابعة لـ "الأنباء" ان "هناك جهات تريد المقايضة بين رفع الحظر عن تشكيل الحكومة مقابل رفع العقوبات الأميركية عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".