لبنان

مقايضة رفع الحظر عن تشكيل الحكومة برفع العقوبات عن باسيل

Lebanon 24
29-01-2021 | 00:23
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قالت مصادر متابعة لـ "الأنباء" ان "هناك جهات تريد المقايضة بين رفع الحظر عن تشكيل الحكومة مقابل رفع العقوبات الأميركية عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".
المصدر: الانباء الكويتية
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تشكيل الحكومة

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