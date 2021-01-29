تحذيرات من استغلال مطالب الناس في طرابلس

حذرت مصادر سياسية طرابلسية، عبر "السياسة" من وجود جهات تعمل على استغلال مطالب الناس، للتحريض على العنف، سعياً لتحقيق أغراض سياسية في مرحلة لاحقة، وهو أمر بالغ الخطورة ينبغي أخذه بعين الاعتبار، عند تزايد الحديث عن مؤتمر تأسيسي والتمديد لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.