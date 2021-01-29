المحكمة الشرعية في طرابلس: أرشيفنا محفوظ ومحصّن

صدر عن المحكمة الشرعية في طرابلس البيان الآتي: أرشيف المحكمة الشرعية في طرابلس محصن ومحفوظ"نطمئن الجميع بأن ملفات وأرشيف المحكمة الشرعية في طرابلس سليم ، وهو تحت محصن الأرض، وليس في الطوابق العليا، ولم ولن تصل النيران إليه.وقد اعطى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالتنسيق مع سماحة رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عساف تعليمات صارمة بدءاً من صباح الغد، بعدم إبقاء اي ملف (حتى الملفات اليومية) في المكاتب، وترسل إلى المستودع، ثم يتم سحبها ومتابعة النظر فيها، وذلك للحفاظ عليها.فالحمد لله ملفات المحاكم الشرعية في طرابلس هي ملفات أثرية وتاريخية وتحفظ ذاكرة وإرث وتراث وانساب وأوقاف المسلمين في الشمال، وهي محفوظة مصانة ان شاء الله تعالى".